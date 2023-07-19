Главная трансферная цель «ПСЖ» на данный момент — 20-летний Баркола из «Лиона»

«ПСЖ» определился с главной трансферной целью до конца текущего трансферного окна. Ей стал форвард «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, парижане предпримут несколько попыток, чтобы заполучить молодого футболиста «Лиона». Сам игрок уже уведомил своих агентов и представителей нынешнего клуба о желании перейти в «ПСЖ».
В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о желании «ПСЖ» приобрести полузащитника «Кристал Пэлас».
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