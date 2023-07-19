Валерий Гладилин: «Спартак» должен брать очки в матче с «Оренбургом»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что команда Гильермо Абаскаля обязана побеждать «Оренбург» в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» должен брать очки. Хотя у соперника костяк сохранился. Будет непростая игра, хотя сейчас каждый матч будет таковым. У москвичей много новых игроков, и поставленной игры пока нет. Будет много борьбы. Хозяева все три стартовых матча должны провести на максимуме, тогда скажется мастерство. Иначе даже с такими командами будут очковые потери», — приводит слова Гладилина издание «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, прошлый сезон «Спартак» завершил на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка. «Оренбург» стал седьмым.