Лига чемпионов: результаты матчей 19 июля

Вчера, 19 июля, состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым «Ференцварош» сенсационно уступил фарерскому клубу «КИ Клаксвик» на своём поле с разгромным счётом (0:3). Чемпион Венгрии вылетел из Лиги чемпионов и продолжит борьбу в Лиге конференций.
«Астана» взяла верх над «Динамо» (Тбилиси), «Карабах» уверенно разобрался с «Линкольном», а «Лудогорец» дома разгромил «Балкани», отыграв гандикап в два мяча, полученный в первой игре.
Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:
«Валмиера» – «Олимпия» (Любляна) – 1:2 (2:4 по итогам двух встреч);
«Динамо» (Тбилиси) – «Астана» – 1:2 (2:3 по итогам двух встреч);
«Карабах» – «Линкольн» – 4:0 (6:1 по итогам двух встреч);
«Ференцварош» – «КИ Клаксвик» – 0:3 (0:3 по итогам двух встреч);
«Свифт Эсперанж» – «Слован» (Братислава) – 0:2 (1:3 по итогам двух встреч);
«Лудогорец» – «Балкани» – 4:0 (4:2 по итогам двух встреч);
«Ларн» – ХИК – 2:2 (2:3 по итогам двух встреч).
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