Барбра Банда попросила президента Замбии повысить футболисток в воинских званиях

Капитан женской сборной Замбии по футболу Барбра Банда обратилась к президенту страны Хакаинде Хичилеме с просьбой рассмотреть возможность повысить в званиях игроков команды, которые служат в различных подразделениях безопасности и обороны.

«Большинство из нас служат в армии Замбии, ВВС Замбии и в полиции. Пока наши друзья там работают и получают повышение по службе, мы занимаемся футболом. Можно ли нам помочь в этом вопросе?

Карьера футболистки очень коротка для девушек. Через вас, господин президент, мы также хотим узнать, можно ли нам помочь с оформлением участков земли», — приводит слова футболистки Mwebantu.

Общение Банды с президентом Замбии происходило во время обращения Хичилеме к команде, в ходе которого глава государства пообещал игрокам и тренерскому штабу сборной всяческую поддержку и попросил достойно представить страну на чемпионате мира.