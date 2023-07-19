Барбра Банда попросила президента Замбии повысить футболисток в воинских званиях

Капитан женской сборной Замбии по футболу Барбра Банда обратилась к президенту страны Хакаинде Хичилеме с просьбой рассмотреть возможность повысить в званиях игроков команды, которые служат в различных подразделениях безопасности и обороны.
«Большинство из нас служат в армии Замбии, ВВС Замбии и в полиции. Пока наши друзья там работают и получают повышение по службе, мы занимаемся футболом. Можно ли нам помочь в этом вопросе?
Карьера футболистки очень коротка для девушек. Через вас, господин президент, мы также хотим узнать, можно ли нам помочь с оформлением участков земли», — приводит слова футболистки Mwebantu.
Общение Банды с президентом Замбии происходило во время обращения Хичилеме к команде, в ходе которого глава государства пообещал игрокам и тренерскому штабу сборной всяческую поддержку и попросил достойно представить страну на чемпионате мира.
- 19 июля 2023
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