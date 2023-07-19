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Эванс впервые за восемь лет сыграл за «Манчестер Юнайтед»

Эванс впервые за восемь лет сыграл за «Манчестер Юнайтед»
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Завершился товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом». Манкунианцы одержали минимальную победу благодаря голу полузащитника Донни ван де Бека (1:0). За «красных дьяволов» впервые за восемь лет сыграл 35-летний защитник Джонни Эванс. Последний матч в футболке «Юнайтед» игрок провёл летом 2015 года.

Напомним, Эванс подписал краткосрочное соглашение с манкунианским клубом, которое позволило ему принять участие в предсезонных матчах «Манчестер Юнайтед» в Эдинбурге и Сан-Диего. До этого защитник тренировался с резервной командой «красных дьяволов», а также принял участие в нескольких тренировках первой команды и произвёл впечатление на Эрика тен Хага и его тренерский штаб.

В сезоне-2022/2023 Эванс провёл 14 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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