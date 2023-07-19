«Ньюкасл» отпустит Сент-Максимена в «Аль-Ахли» и купит Барнса у «Лестера»

«Ньюкасл» близок к продаже полузащитника Аллана Сент-Максимена в саудовский «Аль-Ахли». Ему на замену «сороки» хотят приобрести вингера «Лестера» Харви Барнса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, Сент-Максимен близок к переходу в «Аль-Ахли» за сумму в размере € 46 млн. В лице Барнса «Ньюкасл» видит замену французскому полузащитнику, однако на данном этапе «сороки» ещё не договорились о цене за Харви с «Лестером». Ранее сообщалось, что покинувшие по итогам прошлого сезона английскую Премьер-лигу «лисы» хотят получить за Барнса как раз € 46 млн.

Отмечается, что сам английский полузащитник заинтересован в переходе в «Ньюкасл». В прошлом сезоне он провёл 34 матча за «Лестер» в рамках АПЛ, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. Сент-Максимен отыграл 25 игр, забил один гол и пять раз ассистировал партнёрам.