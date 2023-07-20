Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев — о поражении «Ференцвароша» в ЛЧ: наверное, фарерцам повезло. Игра вратаря — дичь

Ловчев — о поражении «Ференцвароша» в ЛЧ: наверное, фарерцам повезло. Игра вратаря — дичь
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о разгромном поражении «Ференцвароша» от фарерского «КИ Класвик» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Это поражение — просто катастрофа для великой команды. Я смотрел первый матч, который закончился вничью 0:0. И, честно говоря, там ничем «Ференцварош» не был сильнее соперника, уже тогда были некие опасения. Это игра на вылет, всё может случиться. Залетит «дурак» какой — и попробуй, отыграйся.

Так всё и получилось в ответной игре. Венгры наделали ошибок, причём каких-то диких. То, что сделал вратарь, — какая-то дичь.

Но вообще, из того, что я смотрю по отборам в еврокубках, — это не единичный такой случай. То, что удаётся посмотреть по хайлайтам, по матчам — «карлики» на первых стадиях квалификации сразу включаются в борьбу, когда более сильная команда чуть недооценивает их. Надо быть начеку, тем более после 0:0 в гостях. Венгры были обязаны обыгрывать команду с Фарерских островов. Конечно, фарерцам повезло — дурацкий пенальти, потом в конце первого тайма ещё и ошибка вратаря», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Определились пары 2-го квалификационного раунда Лига чемпионов — 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023