Ловчев — об отставке Черчесова: 0:3 от Фарер — катастрофа. Всё логично, это был конфуз

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об отставке главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Уволили Черчесова понятно почему — резкое отношение к поражению от фарерского клуба, да ещё и со счётом 0:3. На мой взгляд, что-то в команде сломалось. Великолепное начало у Черчесова, а сейчас вот такой конфуз.

То, каким был «Ференцварош» в этих играх — совсем плохо. Наверное, решение об увольнении главного тренера логично. 0:3 от Фарер — катастрофа. По итогам двух матчей никакого превосходства у венгров не было. Думаю, решение обусловлено ещё и тем, что «Ференцварош» упустил шанс на огромные деньги в Лиге чемпионов. Могу ошибаться, но ведь, когда зашёл разговор о том, что Черчесовым интересуются в России, одним из факторов того, что он в итоге остался, было то, что тренеру купили игроков, выполнили его условия. И, видимо, клуб очень сильно разочарован результатом.

Что дальше будет у Черчесова? Есть хорошее резюме в Европе — чемпион Польши, Венгрии. Но, уверен, будет востребованность и в России. Как только будут освобождаться места в РПЛ, его фамилия точно будет в числе кандидатов», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.