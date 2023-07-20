Клопп — об уходе Хендерсона: будет время поговорить об этом, но не сейчас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал последние слухи, связывающие полузащитника «красных» Джордана Хендерсона с переходом в «Аль-Иттифак».

«Наступит момент, когда нам, вероятно, придётся поговорить об этом, но не сейчас», — цитирует Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Иттифак» добился принципиального соглашения с «Ливерпулем» о переходе Джордана Хендерсона. В сезоне-2022/2023 капитан «Ливерпуля» провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи.

За мерсисайдцев английский полузащитник выступает с 2011 года. Вместе с «Ливерпулем» Хендерсон выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок страны и клубный чемпионат мира по футболу.