Фомин: Личка — открытый тренер. Говорит: «Если есть какой-то вопрос, можем пообщаться

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что новый главный тренер команды Марцел Личка – очень открытый человек. По словам хавбека, чешский специалист всегда готов пообщаться с игроками на базе клуба или за её пределами.
«Соглашусь с тем, что тренер открытый. Говорит: «Без проблем, если хотите пообщаться здесь или за пределами базы, можем встретиться и поговорить, если есть какой‑то вопрос». Не так много времени прошло. В официальных турнирах, думаю, мы более близко узнаем друг друга», — приводит слова Фомина «Матч ТВ».
Личка был назначен главным тренером «Динамо» в июне этого года. Контракт чешского специалиста с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/2025 и 2025/2026 при достижении определённых условий.
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