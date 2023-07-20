«Астон Вилла» и «Байер» почти договорились о трансфере Муссы Диаби за € 50 млн

Клуб английской Премьер-лиги «Астон Вилла» достиг принципиального соглашения с леверкузенским «Байером» о переходе французского нападающего Муссы Диаби. Трансфер оценивается в € 50 млн, включая бонусы. Об этом сообщает RMC Sport.

«Астон Виллу» на переговорах представляет новый глава футбольных операций Рамон Мончи, который намерен быстро закрыть сделку. Спешка объяснима, поскольку на игрока также претендует аравийский «Аль-Наср». В ближайшие часы клуб, за который выступает Криштиану Роналду, намерен отправить второй официальный запрос «Байеру». Изначально аравийцы предлагали ливеркузенцам за Диаби около € 33 млн.

Сам Диаби ещё не принял окончательного решения, но руководство «Байера» призовёт футболиста сделать выбор, как только получит второе предложение от «Аль-Насра».

В прошедшем сезоне на счету Диаби 48 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года.