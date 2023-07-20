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«Атлетико» может подписать талантливого форварда «Ривер Плейт»

«Атлетико» может подписать талантливого форварда «Ривер Плейт»
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«Атлетико» работает над сделкой по переходу нападающего «Ривер Плейт» Лукаса Бельтрана, сообщает Relevo.

По информации источника, сумма отступных за 22-летнего форварда по контракту составляет € 25 млн. В ближайшее время мадридцы попытаются сбить ценник на игрока.

Сообщается, что «Атлетико» рассматривает форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса в качестве запасного кандидата на усиление центральной зоны нападения.

В сезоне-2023 Бельтран провёл 31 матч за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее стало известно о согласии «Атлетико» отпустить форварда Жоау Феликса в «Барселону».

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