«Атлетико» может подписать талантливого форварда «Ривер Плейт»

«Атлетико» работает над сделкой по переходу нападающего «Ривер Плейт» Лукаса Бельтрана, сообщает Relevo.
По информации источника, сумма отступных за 22-летнего форварда по контракту составляет € 25 млн. В ближайшее время мадридцы попытаются сбить ценник на игрока.
Сообщается, что «Атлетико» рассматривает форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса в качестве запасного кандидата на усиление центральной зоны нападения.
В сезоне-2023 Бельтран провёл 31 матч за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее стало известно о согласии «Атлетико» отпустить форварда Жоау Феликса в «Барселону».
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