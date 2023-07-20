«Севилья» переиграла «Индепендьенте» в матче на Кубок Вызова по итогам серии пенальти

Завершился матч первого в истории Кубка Вызова, турнира, состоящего из одной игры. Испанская «Севилья», ставшая победителем Лиги Европы, и триумфатор Судамерикано-2022 эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье» встречались на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан», победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти – 4:1.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1. Игрок гостей Лаутаро Диас открыл счёт уже на 10-й минуте, выйдя один на один с вратарём после ошибки центрального защитника. Эквадорцы сохраняли минимальное преимущество вплоть до 91-й минуты, когда «Севилья» реализовала один из своих многочисленных моментов. Отличился Педро Ортис. В серии пенальти более точными оказались игроки «Севильи».

Напомним, игры была посвящена Антонио Пуэрте, футболисту с трагической судьбой. Бывший игрок «Севильи» умер в 2007 году от сердечного приступа в возрасте 22 лет.

В прошлом сезоне в финале Лиги Европы испанская «Севилья» переиграла итальянскую «Рому» со счётом 2:1. В финальном матче Судамерикано-2022 «Индепендьенте дель Валье» оказался сильнее бразильского «Сан-Паулу» (2:0).