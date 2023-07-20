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«Брюгге» со счётом 22:0 одержал победу в товарищеском матче, Яремчук забил шесть голов

Футбольный клуб «Брюгге» одержал разгромную победу в товарищеском матче с «Хейстом». Встреча завершилась со счётом 22:0.

В первом тайме «Брюгге» забил девять мячей. После перерыва команда смогла отправить ещё 13 мячей в ворота соперника. Отметим, украинский нападающий «Брюгге» Роман Яремчук забил шесть голов в этой встрече.

По итогам прошлого сезона чемпионата Бельгии «Брюгге» финишировал на четвёртом мете в турнирной таблице чемпионата Бельгии, записав в свой актив 59 очков.

27 июля «Брюгге» проведёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций с «Орхусом». Матч состоится в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель», начало – в 20:00 мск. Ответная встреча запланирована на 3 августа.

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