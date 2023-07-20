«Брюгге» со счётом 22:0 одержал победу в товарищеском матче, Яремчук забил шесть голов
Поделиться
Футбольный клуб «Брюгге» одержал разгромную победу в товарищеском матче с «Хейстом». Встреча завершилась со счётом 22:0.
В первом тайме «Брюгге» забил девять мячей. После перерыва команда смогла отправить ещё 13 мячей в ворота соперника. Отметим, украинский нападающий «Брюгге» Роман Яремчук забил шесть голов в этой встрече.
По итогам прошлого сезона чемпионата Бельгии «Брюгге» финишировал на четвёртом мете в турнирной таблице чемпионата Бельгии, записав в свой актив 59 очков.
27 июля «Брюгге» проведёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций с «Орхусом». Матч состоится в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель», начало – в 20:00 мск. Ответная встреча запланирована на 3 августа.
Материалы по теме
Талисманы чемпионатов Европы по футболу:
Комментарии
- 20 июля 2023
-
02:34
-
02:10
-
01:44
-
01:23
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:23
-
00:21
-
00:19
-
00:14
-
00:03
-
00:02
-
00:02
-
00:00
- 19 июля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:36
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
22:56
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:30
-
22:12
-
22:12
-
22:09
Партнерский контент