Женский чемпионат мира по футболу – 2023: расписание матчей 20 июля

20 июля состоится первый игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии. В этот день будут сыграны два матча турнира.

20 июля. Женский ЧМ-2023, расписание матчей:

Новая Зеландия – Норвегия – 10:00 мск

Австралия – Ирландия — 13:00 мск.

Женский ЧМ-2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла национальную команду Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, на счету которой две победы. Сборные Норвегии и Японии завоевали по одному титулу.