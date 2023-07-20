Женский ЧМ-2023 не будет отменён из-за инцидента со стрельбой

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что женский чемпионат мира не будет отменён, несмотря на стрельбу возле отеля, где располагалась сборная Норвегии.

«Очевидно, что сегодня вечером стартует чемпионат мира по футболу, и Окленд привлечёт много внимания. Сегодня утром правительство поговорило с организаторами ФИФА, и турнир пройдёт по плану. Я хочу повторить, что более широкой угрозы национальной безопасности нет. Похоже, это действие одного человека», — приводит слова Хипкинса AP News.

В матче первого тура сборная Норвегии встретится с Новой Зеландией. Матч состоится 20 июля.

Женский ЧМ-2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США.