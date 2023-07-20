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Капитан женской сборной Норвегии рассказала о состоянии команды после стрельбы около отеля

Капитан женской сборной Норвегии рассказала о состоянии команды после стрельбы около отеля
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Капитан женской национальной команды Норвегии Марен Мьельде высказалась по поводу стрельбы возле отеля накануне матча чемпионате мира по футболу.

«Всё это время мы чувствовали себя в безопасности. У ФИФА хорошая система безопасности в отеле, и у нас в команде есть собственный сотрудник службы безопасности. Все кажутся спокойными, и мы готовимся к сегодняшней игре в обычном режиме», — приводит слова Мьельде Inside The Games.

Ранее сообщалось, что ФИФА не будет отменять турнир, несмотря на стрельбу.

В матче первого тура сборная Норвегии встретится с Новой Зеландией. Матч состоится 20 июля. Женский ЧМ-2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США.

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