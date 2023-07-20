Капитан женской сборной Норвегии рассказала о состоянии команды после стрельбы около отеля

Капитан женской национальной команды Норвегии Марен Мьельде высказалась по поводу стрельбы возле отеля накануне матча чемпионате мира по футболу.

«Всё это время мы чувствовали себя в безопасности. У ФИФА хорошая система безопасности в отеле, и у нас в команде есть собственный сотрудник службы безопасности. Все кажутся спокойными, и мы готовимся к сегодняшней игре в обычном режиме», — приводит слова Мьельде Inside The Games.

Ранее сообщалось, что ФИФА не будет отменять турнир, несмотря на стрельбу.

В матче первого тура сборная Норвегии встретится с Новой Зеландией. Матч состоится 20 июля. Женский ЧМ-2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США.