ФИФА выступила с заявлением по поводу стрельбы в Окленде накануне старта женского ЧМ-2023

ФИФА отреагировала на стрельбу в Окленде (Новая Зеландия), где сегодня должен состояться матч-открытие чемпионата мира по футболу.
«ФИФА выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв, которые погибли в результате инцидента, произошедшего сегодня утром в Окленде. Сразу после инцидента президент Джанни Инфантино и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура связались с властями Новой Зеландии. ФИФА также находится в постоянном контакте с участвующими командами, пострадавшими от этого инцидента. ФИФА была проинформирована о том, что это был единичный инцидент, не связанный с футбольными событиями, и матч-открытия сегодня вечером в «Эден Парке» пройдёт, как и планировалось», — говорится в заявлении ФИФА в «твиттере».
В матче-открытия сборная Норвегии встретится с Новой Зеландией.
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