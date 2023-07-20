Неймар заявил, что хотел покинуть сборную Бразилии после ЧМ-2022

Нападающий Неймар заявил, что думал об уходе из сборной Бразилии после поражения команды в четвертьфинале ЧМ-2022 со сборной Хорватии (1:1 – основное время, 2:4 – в серии пенальти).
«Я после чемпионата мира, честно говоря, обратно не хотел, нет. Но я переосмыслил. Я переосмыслил. После чемпионата мира я не хотел переживать боль поражения, но видеть, как моя семья сильно страдает, это тяжело. Но им снова придётся с этим мириться Всё будет хорошо, так и должно быть.
Я плакал пять дней подряд. Это очень больно, когда твоя мечта Я бы предпочёл не забить гол при счете 0:0 и проиграть по пенальти, чем забить гол, пропустить, а потом проиграть по пенальти», — приводит слова Неймара Ge.Globo.
Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины.
Неймар и Батлер исполнили песню Бибера Love Yourself
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