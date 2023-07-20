Руни встал на защиту трансфера Месси в МЛС после критики со стороны Роналду

Главный тренер клуба «Ди-Си Юнайтед» из МЛС Уэйн Руни не согласился с высказываниями нападающего Криштиану Роналду о североамериканской лиге. После перехода в «Интер Майами» аргентинского форварда Лионеля Месси, португальский игрок «Аль-Наср» заявил, что саудовский чемпионат, в котором он выступает, лучше, чем МЛС.

«У МЛС есть все возможности стать одной из крупнейших лиг. Можно видеть, как Саудовская Аравия пытается заполучить определенных игроков. Так что для МЛС переход Месси стал огромным событием. Как ещё лига могла показать, что может конкурировать с саудовскими богатствами, нежели чем заполучить Месси?

Качество здесь очень высокое. Вероятно, к лиге есть некоторое неуважение. Звонят агенты, и некоторые игроки, которых они предлагают, — это почти как оскорбление. Они вовсе не готовы или недостаточно хороши, чтобы играть в МЛС», — приводит слова Руни The Athletic.

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