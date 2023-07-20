Набабкин: ЦСКА был лучше «Зенита» в Суперкубке. Мы поняли — можем бороться за титул

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о поражении команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:0 – основное время, 4:5 – в серии пенальти).

«В Суперкубке потерпели обидное поражение, потому что действительно играли хорошо. Мы выглядели лучше соперника. За счёт чего были лучше? В первую очередь ― командный дух, характер. Все были очень настроены на игру, рубились друг за друга и очень хотели завоевать этот титул.

Я сразу согласился пробить в серии пенальти. Чувствовал в этот день, что хочу и могу это сделать. Но, если честно, не помню, когда пробивал в последний раз. Этот матч дал нам ощущение, что с «Зенитом» сможем бороться за титул. Уверенности в себе прибавилось. Будем биться в новом сезоне – за ЦСКА и за наших болельщиков», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым. У ЦСКА осталось семь побед в Суперкубке.

Полное интервью с Кириллом Набабкиным читайте в ближайшее время.