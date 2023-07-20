Трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» откладывается

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вероятно, отправится со своей командой на предсезонный сбор в Японию, поэтому его возможный трансфер в мадридский «Реал» состоится не раньше 3 августа. Об этом сообщает El Debate.

По сведениям источника, было бы странным, если бы 24-летний Мбаппе подписал контракт во время тура, а затем прилетел в США, где находится «Реал». Обе команды возвращаются 3 августа, поэтому разговоры по трансферу активизируются именно после этой даты. 11 августа в чемпионатах Испании и Франции начинается новый сезон, сообщается, что клубы постараются урегулировать вопрос именно до этой даты, если трансфер всё-таки состоится.

Ранее сообщалось, что агенты Мбаппе посоветовали ему не подписывать с клубом никаких документов, если он хочет оказаться в «Реале». «ПСЖ» намерен продлить футболиста или попросить его отказаться от половины бонуса лояльности, составляющий € 40 млн. Мбаппе получит его, если останется в команде до 31 июля.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца. Видеоролик: