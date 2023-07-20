Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» определился с датой дебюта Килиана Мбаппе — El Debate

«Реал» определился с датой дебюта Килиана Мбаппе — El Debate
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство мадридского «Реала» планирует, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который близок к переходу в их команду, дебютирует за них в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао. Об этом сообщает El Debate. Матч состоится 12 августа на стадионе «Сан Мамес».

Первые три тура чемпионата «Реал» проведёт на выезде, так как на «Сантьяго Бернабеу» необходимо обеспечить непрерывность работ. Однако клуб не хочет оттягивать приезд Мбаппе на игру 4-го тура с «Хетафе», который состоится 3 сентября. Цель — подписать Мбаппе как можно быстрее, чтобы Килиан начал адаптацию к игре команды Карло Анчелотти.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года, он не собирается его продлевать. Если «ПСЖ» не продаст футболиста сейчас, то потеряет его бесплатно.

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос. Видеоролик:

Материалы по теме
Трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» откладывается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023