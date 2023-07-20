«Реал» определился с датой дебюта Килиана Мбаппе — El Debate

Руководство мадридского «Реала» планирует, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который близок к переходу в их команду, дебютирует за них в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао. Об этом сообщает El Debate. Матч состоится 12 августа на стадионе «Сан Мамес».

Первые три тура чемпионата «Реал» проведёт на выезде, так как на «Сантьяго Бернабеу» необходимо обеспечить непрерывность работ. Однако клуб не хочет оттягивать приезд Мбаппе на игру 4-го тура с «Хетафе», который состоится 3 сентября. Цель — подписать Мбаппе как можно быстрее, чтобы Килиан начал адаптацию к игре команды Карло Анчелотти.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года, он не собирается его продлевать. Если «ПСЖ» не продаст футболиста сейчас, то потеряет его бесплатно.

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос. Видеоролик: