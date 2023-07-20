«Челси» разгромил «Рексем» в первом матче под руководством Почеттино

Лондонский «Челси» провёл свой первый товарищеский матч в это межсезонье. Команда встретилась с клубом актёра Райана Рейнольдса в США в городе Чапел-Хилл. Лондонцы переиграли соперников со счётом 5:0. Это был первый матч команды под руководством Маурисио Почеттино.
Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте игры. Ян Матсен, который провёл прошлый сезон в «Бёрнли», открыл счёт. Ему ассистировал Николас Джексон. На 42-й минуте Матсен оформил дубль после точной передачи Карни Чуквуэмека. Следующий свой гол «Челси» забил только на 80-й минуте – отличился Конор Галлахер после паса Рахима Стерлинга. Спустя десять минут забил и Кристофер Нкунку. Чезаре Казадей стал автором голевой передачи. И уже в компенсированное время Бен Чилуэлл установил итоговый счёт на табло. Анжело стал автором ассиста.
Свой следующий матч «Челси» проведёт 23 июля с «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра вновь пройдёт в США и начнётся в 2:00 мск.
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