Подписание Вендела — пожелание главного тренера «Фламенго» Хорхе Сампаоли — Coluna do Fla

Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу во «Фламенго» — команду, за которую он болеет с самого детства. Подписать футболиста в команду просит её главный тренер Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает Coluna do Fla.
По сведениям источника, этот переход никак не отразится на переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо. «Фламенго» хочет подписать их обоих, сами футболисты хотят играть за красно-чёрных, однако с российским клубом будет сложно договориться сразу по двум трансферам. «Зенит» не желает отпускать обоих лидеров в одно трансферное окно, также стоит учитывать возможный уход Малкома в «Аль-Хиляль». Клуб рискует остаться без своих сильнейших футболистов, ему придётся искать замену и встраивать новых игроков в состав, хоть до окончания трансферного окна и ещё есть время.
- 20 июля 2023
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