Первый гол Кая Хавертца за «Арсенал» помог клубу разгромить сборную MLS

Лондонский «Арсенал» провёл свой очередной товарищеский матч в это межсезонье. Команда встретилась со сборной всех лучших игроков чемпионата США в столице страны Вашингтоне. Лондонцы переиграли соперников со счётом 5:0.

Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте игры. Габриэл Жезус открыл счёт в матче. На 23-й минуте забил Леандро Троссард после точной передачи Букайо Сака. Следующий свой гол «Челси» забил только во втором тайме на 47-й минуте – отличился с пенальти Жоржиньо. На 84-й минуте свой гол забил и Габриэл Мартинелли, а пас ему отдал Мартин Эдегор. И уже за минуту до конца встречи свой первый гол за клуб забил Кай Хаверц. Маркиньос стал автором передачи на гол.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт 23 июля с «Манчестер Юнайтед». Игра вновь пройдёт в США и начнётся в 00:00 мск.