Шиманьски — о переходе в «Фенербахче»: мало что знал о команде, потом помог Нойштедтер
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Полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски прокомментировал свой переход в турецкую команду из московского «Динамо».
«Я мало что знал о «Фенербахче» до того, как приехал сюда, ни с кем не разговаривал до того, как приехал в «Фенербахче». Но я знал, что это самый большой клуб в Турции. Смотрел финал кубка с «Башакшехиром».
После того, как мой трансфер пообщался, я поговорил с Романом Нойштедтером. Этой мой друг, он рассказал мне всё», — приводит слова Шиманьского Sporx.
Переход 24-летнего Шиманьского обошёлся «Фенербахче» в 9,75 млн (данные Transfermarkt), польский футболист подписал контракт с новой командой на четыре года. За «Динамо» Себастьян выступал с 2019 по 2022 год, прошлый сезон поляк провёл на правах аренды в «Фейеноорде».
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