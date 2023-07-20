Вратарь «Севильи» Дмитрович: завоёванный титул имеет очень важное значение для нас

Голкипер «Севильи» Марко Дмитрович прокомментировал победу над «Индепендьенте дель Валье» в Кубке вызова.
«Мы завоевали кубок, который имеет очень важное значение и для нас самих, и для болельщиков, и вообще для всех севильцев. Снимаю шляпу перед своими партнёрами по команде, поскольку прошедшая неделя из-за нагрузок была для их ног очень тяжела. Сейчас у нас идёт первый этап предсезонной подготовки, и нужно проделать большой объём работы, чтобы к началу сезона мы были на 100% готовы», – приводит слова Дмитровича пресс-служба УЕФА
Напомним, игра была посвящена Антонио Пуэрте, футболисту с трагической судьбой. Бывший игрок «Севильи» умер в 2007 году от сердечного приступа в возрасте 22 лет.
В прошлом сезоне в финале Лиги Европы испанская «Севилья» переиграла итальянскую «Рому» со счётом 2:1. В финальном матче Судамерикано-2022 «Индепендьенте дель Валье» оказался сильнее бразильского «Сан-Паулу» (2:0).
- 20 июля 2023
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