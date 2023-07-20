Хавбек «МЮ» ван де Бек прокомментировал своё участие в первом матче спустя полгода

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек прокомментировал победу над «Лионом» (1:0) в товарищеском матче. В этой встрече нидерландец появился на поле впервые за шесть месяцев и забил гол.

«Это было здорово. Моя первая игра после шести месяцев, и мне не стоит говорить вам, что период травмы был психологически сложным для меня и моей семьи. Вернуться на поле было здорово, и, конечно, приятно, когда ты забиваешь, но это не самое важное сейчас», — приводит слова ван де Бека пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

26-летний ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие всего в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.