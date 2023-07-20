Доминик Собослаи поделился эмоциями после дебюта за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался после дебюта за новую команду.
«Это было очень приятно. Это момент, которым я и моя семья очень гордимся. С нетерпением жду новых игр в футболке «Ливерпуля». Всегда приятно побеждать. Мы сделали всё возможное, чтобы выиграть этот матч. Теперь сосредоточимся на следующем. Моя мечта полностью сбудется, если я буду играть на «Энфилде» за «Ливерпуль», а не против «Ливерпуля». Я не могу дождаться, когда мы будем там», – сказал Собослаи после товарищеского матча.
Вчера «Ливерпуль» провёл свой первый товарищеский матч в это межсезонье. Команда в гостях одолела «Карлсруэ» со счётом 4:2. Собослаи впервые сыграл за команду в этой игре.
В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами.
- 20 июля 2023
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