Набабкин: Березуцкие в ЦСКА «пихали» жёстче всех. Могли и между собой зацепиться

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил совместную игру за московскую команду с Алексеем и Василием Березуцкими.

«Пихач» в ЦСКА сейчас и в нулевые сравнивать нельзя ― небо и земля. Когда я пришёл в ЦСКА, все, кто был в защите, «пихали». Сейчас всё помягче, жёсткого «пихача» стало гораздо меньше. Молодых теперь больше. Раньше в «пихаче» все были хороши: и Акинфеев, и братья, и Игнаш, и Вернблум.

Березуцкие «пихали» жёстче всех. Когда играли в дыр-дыр на тренировке, то обязательно надо было носиться, дорабатывать, иначе получишь: «Какого хрена вы стоите?» Они могли и между собой зацепиться. Это нормально. Кто громче кричал из братьев? Вася ― 100%», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Кириллом Набабкиным читайте в ближайшее время.