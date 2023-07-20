Кирилл Набабкин рассказал, когда был близок к непродлению контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил, как мог уйти из команды в 2020 году.

«Был период, когда правда думал, что уже всё, что я не продлю контракт. В 2020-м порвал «кресты», быстро восстановился, но потом получил ещё одну травму, пропустил весь год. По итогу мой контракт с ЦСКА закончился ― тяжёлый был период. В тот момент ко мне подошёл Алексей Березуцкий и спросил: «Наб, ты заканчиваешь?», а я ему: «Не, не хочу». В ответ Алексей Владимирович пообещал что-то придумать, ведь я был официально без команды, потому что с ЦСКА тогда не договорились.

Но Бабаев тогда сказал: «Если будут проблемы с поддержанием формы, позвони ― потренируешься с нами». Собственно, вариантов с другими командами у меня не было. В итоге я позвонил Бабаеву, меня взяли на сборы. А там завязалось. Хотя на первом сборе я почти не играл правой ногой, потому что психологически было страшно после травмы. Но Алексей Березуцкий поговорил с руководством, нашли понимание. Спасибо Алексею Владимировичу. Два сбора мы тогда с Дзагой без контракта отыграли. Я набрал форму, влился. После второго сбора подписали новый контракт», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.