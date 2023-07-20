«Дзага достал меня: «Эй, ухажёр, как дела?» Набабкин ― о кричалке фанатов в свою честь

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о кричалке фанатов армейцев в свою честь. Она звучит так: «Кирилл Набабкин – ухажёр для твоей мамки!»

«По кричалке в свою честь я сначала не понял почему, как и чего. Думаю: «Что это такое кричат? Надо пойти узнать!» Я спросил у Димы Бомбы (легенда фанатского движения ЦСКА, сейчас сотрудник фан-клуба. — Прим. «Чемпионата»), но причину кричалки так и не понял. Первое время было непонятно вообще, как это воспринимать, но сейчас привык уже.

От шуток в команде поначалу еле отбивался: «Эй, ухажёр, как дела?» Дзага достал меня: «Ну расскажи! Почему так кричат?» А я ему: «Дзага, ты сначала про свой возраст мне расскажи, а потом я». Как отреагировали родные? Спросили тоже, почему кричат. А я до сих пор и не знаю, что ответить. Но сам, повторюсь, к ней уже привык!» — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.