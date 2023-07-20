Набабкин: думаю, Дзагоев заплатил больше всех штрафов за всю историю ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что за годы карьеры в московском клубе больше всех штрафов заплатил полузащитник Алан Дзагоев.
«Самый большой штраф я заплатил за инцидент на тренировке. Зацепились, я вспылил, жёстко сыграл против партнёра. Штраф был приличный. Кто при мне получал самый большой штраф? Мой друг, Дзага. Думаю, в целом он заплатил их больше всех за всю историю ЦСКА», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
36-летний Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. В 304 матчах за команду защитник забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. С ЦСКА Набабкин выиграл девять трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге.
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