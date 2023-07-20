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Набабкин: Акинфеев потихоньку движется к голу за ЦСКА. Захочет ― пенальти пробьёт

Набабкин: Акинфеев потихоньку движется к голу за ЦСКА. Захочет ― пенальти пробьёт
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что вратарь команды Игорь Акинфеев может отличиться забитым мячом.

«Когда Акинфеев забьёт гол? У него же был моментик в Кубке, когда с «Уралом» играли, там мяч с его подачи почти в ворота закатился. Так что потихоньку движется, всё впереди. Если захочет пробить пенальти, никто против не будет. Удар у Игоря отличный, поставленный», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

36-летний Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. За команду в 304 матчах защитник забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. С ЦСКА Набабкин выиграл девять трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге.

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