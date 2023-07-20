Набабкин: если на теории кого-то не хватало, то сразу было понятно, что Вагнера

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил, как нападающий Вагнер Лав постоянно опаздывал на теоретические занятия.

«Что касается лучшего удара в ЦСКА, то Дивеева очень сильный. Правда, иногда в район второго яруса мяч улетает. А так, если вспоминать всех, кто был в ЦСКА, то Игнашевич — супер. У Хонды вилял мяч классно, Дзага мог закрутить. (смеется)

Самый необычный игрок, с которым я играл в ЦСКА? Думбия и Вагнер. Вагнер ― легенда, мог временами вообще не тренироваться, но выходил и забивал. Думбия – тоже супер-профи, несмотря на вечные шутки про возраст. Разброс по цифре там может быть большой, ха-ха.

А Вагнер всегда был очень спокойный, вальяжный. Если на теории и собрании кого-то не хватает, то сразу понятно кого. Вечно зайдёт своей фирменной походкой. Но, наверное, это самый техничный игрок, с которым я выходил на поле», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.