«Спартаку» предложили подписать экс-форварда «Реала» Йовича, игрок не против

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может стать игроком «Спартака». Посредники предложили услуги 25-летнего футболиста московской команде. Об этом сообщает Metaratings.
По сведениям источника, сам сербский специалист готов рассмотреть вариант с переездом в Россию и трансфером в «Спартак», за который в 2000 году выступал его отец Милан Йович. С красно-белыми Йович-старший выиграл чемпионат России.
«Реал» купил Йовича у «Айнтрахта» из Франкфурта за € 63 млн в 2019 году, однако в Испании серб не смог добиться успеха. При этом в Серии А форвард провёл неплохой сезон, забив 13 голов и отдав пять передач в 50 матчах во всех турнирах. Вместе с «фиалками» Йович принял участие в двух финалах: Кубка Италии и Лиги конференций. Оба финала команда проиграла.
- 20 июля 2023
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