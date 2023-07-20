Дьяков: у «Динамо» состав, способный бороться за медали и кубок

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах клуба на грядущий сезон.

«Конечно, команда провалила прошлый сезон. После третьего места и финала Кубка девятое место – провал. Что касается трансферов, мне кажется, что у «Динамо» хороший состав, способный бороться за медали и за кубок. Возможно, какие-то усиления нужны, но это единичные и точечные трансферы до конца лета. Тренер совсем недавно пришёл, ему надо разобраться с теми, кто есть у него под боком, чем смотреть куда-то и искать игроков.

На сегодняшний день, если посмотреть правде в глаза, «Зениту» не с кем конкурировать. «Зенит», играя на одной ноге и в ужасном состоянии, выиграл Суперкубок у ЦСКА. У «Зенита» такой состав и такая обойма, что если в каких-то матчах надо выйти и кого-то подстраховать, то выйдут и подстрахуют. Пока «Динамо» рановато думать о чемпионстве и о «Зените», надо поближе к тройке место занять. На сегодняшний день я не знаю, кто может составить «Зениту» конкуренцию», – приводит слова Дьякова Metaratings.