Неймар: я, Месси и Мбаппе — лучшие в мире, но, к сожалению, футбол бывает несправедливым

Нападающий «ПСЖ» Неймар выразил своё видение того, почему у его атакующего трио с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси не получилось добиться больших успехов в составе парижан.

«Галактикос» не выиграли Лигу чемпионов, поэтому это лишь часть проблемы. У нас была очень сильная команда. Я, Месси и Мбаппе — три парня, которые являются лучшими в мире, мы это знаем, но, к сожалению, это не сработало, это стало минусом для нас. Очевидно, что мы хотели выиграть всё, мы были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедливым, это не похоже на готовку торта по рецепту», — сказал Неймар в видео на YouTube-канале CazéTV.

Трио Неймара, Месси и Мбаппе просуществовало в «ПСЖ» два года. Этим летом аргентинский форвард покинул клуб. За это время парижане не смогли выиграть Лигу чемпионов.

Материалы по теме Стала известна будущая зарплата Килиана Мбаппе в «Реале», контракт согласован — El Debate

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге