Матч открытия женского чемпионата мира по футболу начнётся с минуты молчания
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Матч открытия женского чемпионата мира 2023 года между сборными Новой Зеландии и Норвегии начнётся с минуты молчания, сообщает Stuff.co.nz.
Таким образом организаторы турнира хотят почтить память жертв устроенной в четверг стрельбы недалеко от отеля, где остановилась сборная Норвегии. Напомним, по последней информации стрелок, которым оказался 24-летний Мату Танги Матуа Рид, убил двух человек в центральном деловом районе Окленда.
Ранее ФИФА приняла решение продолжать турнир, несмотря на случившееся.
Встреча Новой Зеландии и Норвегии пройдёт сегодня, 20 июля, и начнётся в 10:00 по московскому времени.
Женский чемпионат мира — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США.
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