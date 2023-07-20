Матч открытия женского чемпионата мира по футболу начнётся с минуты молчания

Матч открытия женского чемпионата мира 2023 года между сборными Новой Зеландии и Норвегии начнётся с минуты молчания, сообщает Stuff.co.nz.

Таким образом организаторы турнира хотят почтить память жертв устроенной в четверг стрельбы недалеко от отеля, где остановилась сборная Норвегии. Напомним, по последней информации стрелок, которым оказался 24-летний Мату Танги Матуа Рид, убил двух человек в центральном деловом районе Окленда.

Ранее ФИФА приняла решение продолжать турнир, несмотря на случившееся.

Встреча Новой Зеландии и Норвегии пройдёт сегодня, 20 июля, и начнётся в 10:00 по московскому времени.

Женский чемпионат мира — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США.