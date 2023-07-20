Новая Зеландия — Норвегия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоится матч открытия. На стадионе «Эден Парк» в Новой Зеландии встретятся сборные Новой Зеландии и Норвегии. Стартовый свисток Иваны Мартинчич прозвучит в 10:00 мск.
Стартовые составы команд:
Новая Зеландия: Эссон, Ботт, Райли, Стотт, Боуэн, Персиваль, Хэссетт, Стейнмец, Хэнд, Уилкинсон, Райли.
Норвегия: Микальсен, Хансен, Мьельде, Харвикен, Бьельде, Энген, Райтен, Маанум, Хансен, Хегерберг, Блэкстад.
ЧМ-2023 (ж). Группа A. 1-й тур
20 июля 2023, четверг. 10:00 МСК
Новая Зеландия (ж)
1-й тайм
0 : 0
Норвегия (ж)
Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.
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