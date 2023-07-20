В Новой Зеландии состоялась церемония открытия женского ЧМ, несмотря на стрельбу у отеля

Сегодня, 20 июля, в Новой Зеландии состоялась церемония открытия женского чемпионата мира по футболу 2023 года.
Церемония прошла перед началом матча открытия турнира, в котором встретятся команда хозяев турнира и сборная Норвегии. Стартовый свисток первой встречи женского чемпионата мира 2023 года прозвучит в 10:00 по московскому времени.
Отметим, что церемония открытия и первый матч турнира пройдут по ранее определённому плану, несмотря на стрельбу, которая прошла в новозеландском Окленде сегодняшним утром. В ходе случившегося были убиты два человека. По информации СМИ Новой Зеландии, преступником оказался 24-летний Мату Танги Матуа Рид. Стрельба произошла недалеко от отеля, где живёт сборная Норвегии.
Перед началом матча память жертв трагедии будет почтена минутой молчания.
- 20 июля 2023
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