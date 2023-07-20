«Есть что вспомнить и чем гордиться!» «Локомотив» поздравил Николича с днём рождения

Бывшему главному тренеру московского «Локомотива» Марко Николичу исполнилось 44 года. Железнодорожники поздравили сербского специалиста с днём рождения в своём телеграм-канале.

«Сегодня исполняется 44 года бывшему главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу. Под руководством Марко «Локомотив» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Крылья Советов», а также завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России. Нам есть что вспомнить и чем гордиться! С днём рождения, дорогой Марко!» — сказано в сообщении «Локомотива».

В нынешнем сезоне «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов. Российская Премьер-Лига начнётся для команды матчем с казанским «Рубином» 22 июля. Он состоится на «РЖД Арене» в Москве.