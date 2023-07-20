«Есть что вспомнить и чем гордиться!» «Локомотив» поздравил Николича с днём рождения
Поделиться
Бывшему главному тренеру московского «Локомотива» Марко Николичу исполнилось 44 года. Железнодорожники поздравили сербского специалиста с днём рождения в своём телеграм-канале.
«Сегодня исполняется 44 года бывшему главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу. Под руководством Марко «Локомотив» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Крылья Советов», а также завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России. Нам есть что вспомнить и чем гордиться! С днём рождения, дорогой Марко!» — сказано в сообщении «Локомотива».
В нынешнем сезоне «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов. Российская Премьер-Лига начнётся для команды матчем с казанским «Рубином» 22 июля. Он состоится на «РЖД Арене» в Москве.
Комментарии
- 20 июля 2023
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:34
-
09:25
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:24
-
08:20
-
08:10
-
08:09
-
07:54
-
07:45
-
07:39
-
07:15
-
07:05
-
06:38
Партнерский контент