В Бразилии разрешили госслужащим опаздывать на работу из-за женского ЧМ по футболу

Председатель правительства Бразилии Эстер Двек заявила, что государственные служащие получат разрешение опаздывать на работу в дни матчей национальной команды на женском чемпионате мира 2023 года в Новой Зеландии, сообщает Reuters.

Такое решение было продиктовано тем, что игры, проходящие в Новой Зеландии, будут проходить ранним утром по бразильскому времени. В связи с этим государственным служащим было разрешено опаздывать на работу на два часа с момента финального свистка.

На групповом этапе чемпионата мира женская сборная Бразилии сыграет с национальными командами Панамы, Франции и Ямайки. Первая встреча пройдёт 24 июля.

Сегодня, 20 июля, состоялась церемония открытия женского чемпионата мира 2023 года.