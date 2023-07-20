Андрей Канчельскис — об отставке Черчесова: это Лига чемпионов, ребята, что вы хотите?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».
«Отставка Черчесова не удивила. Они проиграли команде с Фарерских островов дома 0:3. Это Лига чемпионов, ребята, что вы хотите. Это большие деньги. Так проигрывать дома непозволительно такой командой, у которой есть топ-игроки. Наверное, что-то в команде случилось — в раздевалке проблемы, внутри команды. Руководство так решило, но жизнь продолжается. Можем ли увидеть Черчесова в РПЛ? Всё возможно у нас. Не видите, что у нас в футболе творится? Думаю, сейчас возьмёт паузу, если будут предложения, будет рассматривать. Надо отдохнуть, переосмыслить, что и как», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 20 июля 2023
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:13
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
11:05
-
10:57
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:34
-
09:25
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:07