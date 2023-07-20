«Страсбург» вступил в борьбу за Давинсона Санчеса, которым интересуется «Спартак»

Французский «Страсбург» начал переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» по трансферу колумбийского защитника Давинсона Санчеса. Об этом сообщает авторитетный журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».
По информации источника, соглашения между сторонами пока нет. «Страсбург» не готов платить Санчесу большую зарплату, в отличие от других команд, заинтересованных в защитнике.
Отметим, что Моретто первым сообщил об интересе к Санчесу со стороны «Спартака» и нескольких других команд.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Тоттенхэм» готов продать Санчеса в «Спартак» за € 13,3 млн.
В пресс-службе «Спартака» отказались комментировать какую-либо информацию о переходе Санчеса. Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль анонсировал трансфер нескольких защитников.
- 20 июля 2023
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