Новая Зеландия — Норвегия: хозяева забили первый гол женского ЧМ на 48-й минуте

Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу проходит матч открытия. На стадионе «Эден Парк» в Новой Зеландии встречаются сборные Новой Зеландии и Норвегии. Стартовый свисток Иваны Мартинчич прозвучал в 10:00 мск.

На 48-й минуте счёт в матче открыла Ханна Уилкинсон.

Отметим, что сборные Новой Зеландии и Норвегии выступают в одной группе с командами Швейцарии и Филиппин. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.