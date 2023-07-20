Новая Зеландия — Норвегия: хозяева забили первый гол женского ЧМ на 48-й минуте
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Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу проходит матч открытия. На стадионе «Эден Парк» в Новой Зеландии встречаются сборные Новой Зеландии и Норвегии. Стартовый свисток Иваны Мартинчич прозвучал в 10:00 мск.
ЧМ-2023 (ж). Группа A. 1-й тур
20 июля 2023, четверг. 10:00 МСК
Новая Зеландия (ж)
Окончен
1 : 0
Норвегия (ж)
1:0 Уилкинсон – 48'
На 48-й минуте счёт в матче открыла Ханна Уилкинсон.
Отметим, что сборные Новой Зеландии и Норвегии выступают в одной группе с командами Швейцарии и Филиппин. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.
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