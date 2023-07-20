Россия осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА, Мексика поднялась на две строчки

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте представила обновлённую версию рейтинга мужских национальных команд.

В новой версии рейтинга сборная России осталась на 38-й строчке. Команда Украины продолжает занимать 24-е место.

Топ-10 мужских сборных остался неизменным:

Аргентина. Франция. Бразилия. Англия. Бельгия. Хорватия. Нидерланды. Италия. Португалия. Испания.

Заметный прогресс показала сборная Мексики, которая поднялась на две строчки рейтинга и теперь занимает 12-е место. Швейцария и Марокко опустились на 13-ю и 14-ю строчку соответственно. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте ФИФА.

Напомним, сборная России по-прежнему отстранена от участия в официальных матчах по решению ФИФА и УЕФА.