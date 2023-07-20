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Новая Зеландия обыграла Норвегию в матче открытия женского чемпионата мира по футболу

Новая Зеландия обыграла Норвегию в матче открытия женского чемпионата мира по футболу
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Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу прошёл матч открытия турнира. На стадионе «Эден Парк» в Новой Зеландии встретились сборные Новой Зеландии и Норвегии. Финальный свисток Иваны Мартинчич ознаменовал победу домашней команды со счётом 1:0.

На 48-й минуте счёт в матче открыла Ханна Уилкинсон. Этот гол стал единственным в матче. Отметим, что на 89-й минуте хозяева не реализовали пенальти: с точки не смогла отличиться Риа Персиваль. К основному времени матча было добавлено девять минут, но это не помогло сборной Норвегии исправить ситуацию.

Отметим, что сборные Новой Зеландии и Норвегии выступают в одной группе с командами Швейцарии и Филиппин. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 1-й тур
20 июля 2023, четверг. 10:00 МСК
Новая Зеландия (ж)
Окончен
1 : 0
Норвегия (ж)
1:0 Уилкинсон – 48'
Комментарии
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