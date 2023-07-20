Валерий Кечинов: увольнение Черчесова из «Ференцвароша» абсолютно несправедливое

Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

««Ференцварош» с Черчесовым становился дважды чемпионом Венгрии, но, наверное, главная задача была выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Увольнение Черчесова абсолютно несправедливое, потому что человек добывал для клуба трофеи. Не попали в групповой этап ЛЧ — всякое может произойти.

Черчесова однозначно скоро можно будет увидеть в РПЛ. Станислав Саламович доказал, что он топовый российский тренер. Мне кажется, ему точно будет сделано предложение из хорошего клуба РПЛ, когда там произойдёт отставка тренера», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.